10.09.2020 (16:26)

Базовой организации СНГ в области исследовании проблем ПВО — 85 лет

10 сентября в Научно-исследовательском центре (г. Тверь) Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации прошли торжественные мероприятия по случаю празднования 85-летия с момента своего образования.

ЦНИИ ВКС МО РФ является не только ведущим учреждением Российской Федерации по решению важнейших научных задач воздушно-космической обороны, но и ключевой базовой организацией государств –участников СНГ в области исследования проблем противовоздушной обороны, созданной Советом глав правительств СНГ в 2004 году.

В праздничных мероприятиях приняли участие сотрудники Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ, представители объединенной системы ПВО СНГ и вооруженных сил стран Содружества.

За знаменательной юбилейной датой для многих поколений специалистов ЦНИИ ВКС МО РФ стоит непростая, насыщенная яркими событиями история создания и развития противовоздушной и воздушно-космической обороны нашей Родины.

Авторитет ЦНИИ ВКС МО РФ в разработке теоретических и прикладных вопросов организации противовоздушной (воздушно-космической) обороны страны широко известен не только в России, но и далеко за ее пределами.

Общепризнана значимость ЦНИИ ВКС МО РФ, вносящего существенный вклад в развитие воздушно-космического щита Содружества, укрепление братства по оружию.

За время своего функционирования базовой организацией выполнен ряд научно-исследовательских работ в части создания и развития единых (объединенных) региональных систем ПВО в регионах коллективной безопасности в рамках объединенной системы ПВО СНГ, укрепления национальной противовоздушной обороны стран Содружества.

ЦНИИ ВКС МО РФ является одним из разработчиков и исполнителей многих важнейших документов, определяющих в настоящее время содержание совместного воздушно-космического щита стран Содружества и перспективы его дальнейшего развития. Среди них, Концепция воздушно-космической обороны государств – участников СНГ, Основные направления адаптации объединенной системы противовоздушной обороны к решению задач воздушно-космической обороны, утвержденные Советом глав государств СНГ в 2017 году.

ЦНИИ ВКС МО РФ на постоянной основе принимает участие в научно-практическом обеспечении проведения практических мероприятий по проверке состояния боевой готовности подразделений ВКС, ПВО, ВВС вооруженных сил стран Содружества и функционирования объединенной системы ПВО СНГ. Среди них, Совместные учения с боевой стрельбой войск (сил) объединенной системы ПВО СНГ «Боевое Содружество», совместные командно-штабные компьютерные учения «Региональная безопасность» и другие.

Результатом прочных конструктивных отношений, сложившихся между Секретариатом СМО СНГ, Координационным Комитетом по вопросам ПВО и ЦНИИ ВКС МО РФ, стало постоянное участие руководства ЦНИИ ВКС МО РФ в деятельности Совета министров обороны государств СНГ, подготовке предложений по дальнейшему совершенствованию военного сотрудничества стран Содружества в области противовоздушной и воздушно-космической обороны.

Тесное взаимодействие Секретариата СМО СНГ и ЦНИИ ВКС МО РФ на протяжении нескольких десятков лет способствует поступательному развитию и укреплению объединенной системы противовоздушной обороны на пространстве Содружества и наращиванию военно-технического сотрудничества между странами СНГ в области ПВО.

Советом министров обороны государств – участников СНГ неоднократно отмечался высочайший профессионализм личного состава ЦНИИ ВКС МО РФ, его неиссякаемая энергия и ответственность за порученное дело.

Есть уверенность, что 85-летие для Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации станет отправной точкой в реализации новых научно-исследовательских задач по надежному обеспечению безопасности мирного неба России и Содружества на благо государств и народов.



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