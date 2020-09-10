10.09.2020 (16:18)

Артиллеристы Каспийской флотилии уничтожили десантно-высадочные средства условного противника в море

Артиллерийские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа уничтожили морские силы условного противника в Каспийском море, выполнив при этом более 50 огневых задач с боевой стрельбой в рамках двустороннего тактического учения.

В ходе выполнения поставленных задач личный состав артиллерийских подразделений морской пехоты совершил марш на штатной технике в район огневых позиций для выполнения практических действий по стрельбе и управлению огнём артиллерии. Во время выдвижения в составе колонн были отработаны действия боевого охранения по отражению нападений разведывательно-диверсионных групп, а подразделения противовоздушной обороны осуществили прикрытие наших сил при налете авиации условного противника, также были отработаны вопросы преодоления личным составом зараженных участков местности в условиях применения условным противником оружия массового поражения.

В заключительной части учения артиллерийские подразделения провели этап боевой стрельбы по десантно-высадочным средствам условного противника, для отработки огневых задач были смонтированы и установлены в море специальные мишени. Военнослужащие выполнили огневые задачи по подавлению плавсредств десанта, закрепили навыки выбора, оборудования и маскировки огневых позиций. Кроме того, артиллеристы отработали мероприятия по разведке целей и определению расстояний до них, подготовки данных для стрельбы, ведения огня по морским целям, корректировки огня и оперативного выхода из-под ответных ударов.

Всего в ходе двусторонних тактических учений по обороне участка побережья Каспийского моря приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих КФл, было задействовано более 100 единиц боевой техники, в том числе 122-мм гаубицы Д-30 и 120-мм минометы 2С12 «Сани».

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