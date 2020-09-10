10.09.2020 (15:43)

Российские инспекторы ВАИ в Киргизии провели акцию «Внимание! Дети!»

Военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) объединенной российской военной базы провели профилактическую акцию «Внимание! Дети!».

В ходе акции инспекторы ВАИ провели разъяснительную работу с военными водителями и владельцами личного автотранспорта на предмет неукоснительного соблюдения скоростного режима в населенных пунктах и вблизи детских образовательных учреждений.

С учащимися школы № 2 Минобороны России и их родителями также была проведена профилактическая беседа, направленная на недопущение дорожно-транспортного травматизма. В ходе беседы военные автоинспекторы акцентировали внимание на необходимость использования детских удерживающих устройств при организации перевозки детей на личном транспорте и строгом следовании правилам дорожного движения.

В заключении встречи школьники совместно с сотрудниками ВАИ повторили сигналы светофора, регулировщика, а также правила перехода через дорогу по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу.

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