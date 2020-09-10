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10.09.2020 (14:29)

Специалисты РЭБ ЦВО прикрыли войска от удара условного противника на учениях в Сибири

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области, прикрыли войска от удара условного противника во время командно-штабных учений, проходящих на полигоне Юргинский.

По замыслу учения, условный противник спланировал нанести удар по расположению войск, используя артиллерийские снаряды, оснащенные радиовзрывателями, а также ударные беспилотники. Военнослужащие подразделения РЭБ при помощи современного комплекса радиоэлектронной борьбы 1Л262 «Ртуть-БМ» установили купол из радиопомех, который обеспечил подрыв снарядов на безопасном расстоянии. Для борьбы с ударными беспилотниками специалисты РЭБ развернули автоматизированную станцию помех «Житель», которая вывела из строя беспилотные летательные аппараты условного врага.

Командно-штабные тактические учения стартовали в Кузбассе в начале недели. В них задействовано свыше 2000 военнослужащих и более 400 единиц военной техники.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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