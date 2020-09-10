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10.09.2020 (13:51)

В Нижегородской области военнослужащие ЗВО подавили наступление превышающих сил условного противника

На полигоне Мулино в Нижегородской области в рамках батальонно-тактического учения с танковыми и мотострелковыми подразделениями Кантемировской дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) военнослужащие отразили наступление превосходящих сил противника.

В рамках учения подразделения отрабатывали действия в обороне, на полигоне было окопано порядка 40 танков Т-80У и около 30 боевых машин пехоты БМП-2. По команде военнослужащие открыли огонь по мишеням, имитирующим живую силу и бронетехнику наступающего противника. В результате слаженных действий наступление было подавлено и танковые подразделения перешли в контрнаступление.

Всего в батальонно-тактическом учении принимают участие около 1000 военнослужащих, задействовано более 200 единиц вооружения и военной техники танковых и мотострелковых подразделений Кантемировской дивизии танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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