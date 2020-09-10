10.09.2020 (13:40)

Истребители Су-34 сыграли роль воздушного противника на учении РЭБ в двух регионах России

Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 смешанной авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО) сыграли роль воздушного противника на учении подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЦВО, завершившегося сегодня в Свердловской и Саратовской областях.

В ходе учения специалисты РЭБ совершили марш в районы выполнения учебно-боевых задач, провели маскировку специальной техники, отработали радиоэлектронное прикрытие собственных объектов, противодействие средствам наведения авиационных ракет, воздушной разведки и ударных дронов.

Роль разведывательной и ударной авиации, а также иных воздушных целей выполнили многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 смешанного полка авиадивизии, дислоцированной в Челябинской области.

В ходе практических действий специалисты РЭБ ЦВО отработали обнаружение воздушных целей, классификацию и радиоэлектронное подавление их каналов управления систем наведения и навигации, а также радиоэлектронную маскировку своих полевых пунктов управления.

Всего в учении принимали участие около 1000 военнослужащих из состава подразделений РЭБ, разведки и наземного обеспечения полетов, было задействовано свыше 150 единиц военной техники, в том числе комплексы РЭБ «Красуха», «Мурманск», «Москва», «Житель», БМВ и около 10 самолетов Су-34.

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