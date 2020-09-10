10.09.2020 (13:34)

Военные инженеры ЦВО во время учения навели понтонную переправу на реке Томь

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, в рамках командно-штабного учения навели понтонную переправу на реке Томь и переправили основные силы мотострелковых войск на противоположный берег.

По замыслу учения, автодорожный мост был разрушен в результате диверсионных действий условного противника. Военные инженеры навели понтонную переправу на реке, сбросив звенья понтона на воду, а затем соединив их в понтонный паром при помощи буксирно-моторного катера. На противоположный берег были переправлены основные силы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2. Для переброски личного состава и техники также применялся плавающий транспортер ПТС-2.

В ходе мероприятия военнослужащими были отражены нападения условных диверсионно-разведывательных групп, которые пытались сорвать переброску военной техники через водную преграду.

На учение привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной техники.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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