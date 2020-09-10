10.09.2020 (13:29)

На Балтийском флоте началась контрольная проверка физической подготовки военнослужащих

Комиссия Управления физической подготовки и спорта Вооружённых Сил Российской Федерации в соединениях и воинских частях Балтийского флота проверяет качество планирования, организацию физической подготовки и практические навыки военнослужащих всех категорий.

В течение полутора недель военнослужащие флота продемонстрируют свои максимальные возможности в выполнении нескольких упражнений на силу, ловкость, быстроту и выносливость на выбор в соответствии с возрастной группой.

Так, военнослужащим предлагается выполнить подтягивания на перекладине, подъём переворотом или силой, толчок гирь по длинному циклу, жим штанги лёжа, бег на 60 и 100 метров, челночный бег 10 метров по 10 раз, бег на 1, 3, 5 километров, передвижение по узкой опоре (бревну) и другие спортивные упражнения.

Военнослужащие, которые выполнят нормативы на второй квалификационный уровень и выше, в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации будут получать ежемесячное материальное вознаграждение в размере от 15% до 100% от должностного оклада.

В нынешнем году флотские спортсмены продолжают занимать призовые места в различных спартакиадах и достойно представлять Западный военный округ на чемпионатах Вооруженных Сил Российской Федерации.

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