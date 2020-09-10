10.09.2020 (13:10)

Армейские легкоатлеты завоевали семь медалей в первый день чемпионата России по легкой атлетике

В Челябинске стартовал российский легкоатлетический сезон – чемпионат России-2020. В первый соревновательный день армейские спортсмены завоевали 7 наград разного достоинства – 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые.

Армейская метательница диска Екатерина Строкова стала первой обладательницей золотой награды чемпионата России-2020. В лучшей попытке армейская спортсменка метнула снаряд на 63,90 м.

Второй результат – 61,52 м – показала Наталья Широбокова. Замкнула тройку лидеров младший сержант Елена Панова, метнувшая снаряд на 59,25 м.

Капитан Сергей Шубенков с результатом 13,31 секунды первенствовал в беге на 110 м с барьерами, став трехкратным чемпионом страны. Армейский барьерист оказался быстрее Константина и Филиппа Шабановых, которые с результатами 13,69 и 13,91 секунды стали обладателями «серебра» и «бронзы» соответственно.

В секторе метания молота в Челябинске равных не было прапорщику Софье Палкиной, показавшей в лучшей попытке результат 70,86 м.

Второй с результатом 67,03 м стала прапорщик Елизавета Царева. На третью ступень пьедестала почета поднялась Алена Лысенко – 63,12 м.

В секторе прыжка с шестом Аксана Гатауллина, показав результат 4,50 м, разделила с Ириной Ивановой вторую строчку итогового протокола чемпионата. Первенствовала Анжелика Сидорова, взявшая высоту 4,70 м.

Рядовой спортивной роты ЦСКА Никита Чабан финишировал третьим в финальном забеге на 100 м. Преодолев дистанцию за 10,55 секунды, Чабан уступил Игорю Образцову (10,36 секунды) и Дмитрию Лопину (10,54 секунды), занявшим первое и второе места соответственно.

Всего на чемпионате страны в Челябинске, который завершится в пятницу, 11 сентября, будет разыграно 40 комплектов наград.



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