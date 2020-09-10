10.09.2020 (13:04)

В Подмосковье танковым балетом и реконструкцией сражения «Битва по Прохоровкой» отметят День танкиста военнослужащие ЗВО

Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа отметят свой профессиональный праздник реконструкцией сражения «Битва под Прохоровкой» и танковым балетом.

В основе реконструкции будет показан эпизод Прохоровского сражения, которое произошло в июле 1943 года. Зрители смогли увидеть бой танковых подразделений вермахта и Советской армии. В ходе боя танки Т-34 во взаимодействии с артиллерией уничтожат немецкую технику и живую силу противника, а также проведут эвакуацию поврежденной техники с поля боя. В реконструкции будет использовано охолощенное оружие и техника, задействованная в Великой Отечественной войне, в том числе винтовки Мосина, пистолет-пулемет Шпагина, автомобиль ГАЗ-67, мобильная полевая кухня и другие подлинные предметы военного времени.

По окончании реконструкции каждый желающий сможет сфотографироваться рядом с военной техникой.

Зрелищным эпизодом показа боевых возможностей военной техники станет «танковый балет» с показом экипажами боевых машин своего мастерства с выполнением фигур на дистанции 5 метров друг от друга. Офицеры танкисты и военнослужащие, проходящие службу по контракту, на танках Т-80 продемонстрируют такие элементы, как «конверт», «вальс», «кадриль» и «танковая дуэль».

Празднование Дня танкиста пройдет на территории Кантемировской танковой дивизии ЗВО 12 сентября, танкисты продемонстрируют военнослужащим, членам своих семей, юнармейцам, ветеранам динамический показ боевых возможностей вооружения танков Т-80, реконструкцию сражения, выступления казаков, армейский рукопашный бой, а также будет организованна выставка исторической военной техники времен Великой отечественной войны, а также современного вооружения соединения.

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