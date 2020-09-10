10.09.2020 (12:58)

Экипажи армейской авиации ЗВО нанесли удары по позициям условного противника в ходе учения в Ленинградской области

В Ленинградской области боевые экипажи армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа в ходе учения нанесли ракетные удары по позициям условного противника.

В рамках летно-тактического учения экипажи отдельного вертолётного полка, совершив перелет на оперативный аэродром, выполнили учебно-боевую задачу по уничтожению техники и живой силы наступающего «противника». Полет в заданный район осуществлялся как в составе звеньев, так и одиночно на предельно малой высоте до 30 м.

В качестве авиационных средств поражения применялись неуправляемые авиационные ракеты С-8ка, противотанковые управляемые ракеты с радиокомандной системой управления «Атака», а также 30-мм автоматические пушки ГШ-30. Для создания ложных целей для средств противовоздушной обороны использовались тепловые ловушки, выпускаемые с помощью бортовых комплексов обороны воздушного судна.

В розыгрыше тактического эпизода приняли участие экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35М, а также разведывательно-ударных вертолетов круглосуточного применения Ми-28н «Ночной охотник».

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