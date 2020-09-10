10.09.2020 (12:22)

С офицерами управления Тульского соединении ВДВ проведены контрольные занятия по вождению автобронетанковой техники

На полигоне «Тесницкое» завершилось контрольное занятие по вождению автомобильной и бронетанковой техники с офицерами управления Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения

В ходе контрольного занятия офицеры управления соединения выполнили зачетные упражнения по вождению боевых машин и автомобильной техники.

Непосредственно перед практическим вождением техники офицеры сдали зачет по технической подготовке, после чего провели контрольный осмотр техники и проверку готовности к проведению занятия.

«Качественная подготовка к занятиям позволяет на высоком уровне организовать их проведение, что положительно влияет на результаты контрольных занятий и качество подготовки личного состава к выполнению задач по предназначению», - отметил заместитель командира соединения гвардии полковник Владимир Селиверстов.

Всего к контрольному занятию было привлечено около 100 офицеров Тульского гвардейского соединения ВДВ.

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