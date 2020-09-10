Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.09.2020 (12:22)

С офицерами управления Тульского соединении ВДВ проведены контрольные занятия по вождению автобронетанковой техники

На полигоне «Тесницкое» завершилось контрольное занятие по вождению автомобильной и бронетанковой техники с офицерами управления Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения

В ходе контрольного занятия офицеры управления соединения выполнили зачетные упражнения по вождению боевых машин и автомобильной техники.

Непосредственно перед практическим вождением техники офицеры сдали зачет по технической подготовке, после чего провели контрольный осмотр техники и проверку готовности к проведению занятия.

«Качественная подготовка к занятиям позволяет на высоком уровне организовать их проведение, что положительно влияет на результаты контрольных занятий  и качество подготовки личного состава к выполнению задач по предназначению», - отметил заместитель командира соединения гвардии полковник Владимир Селиверстов.

                Всего к контрольному занятию было привлечено около 100 офицеров Тульского гвардейского соединения ВДВ.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Новости по теме:
Сборная по футболу Псковского гвардейского соединения ВДВ провела совместную тренировку с командой футбольного клуба «Псков-747»
В Тульском гвардейском соединении ВДВ завершился учебно-методический сбор со снайперами разведывательных подразделений
Участники «Спасской башни» развернули копию Знамени Победы у Главного храма ВС РФ
Подразделения связи Тульского гвардейского соединения ВДВ провели занятие по отработке специальных задач

Метки:
Воздушно-десантные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false