10.09.2020 (11:26)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе прошло занятие по противодействию терроризму

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие с подразделением противодействия терроризму.

По замыслу занятия, вблизи одного из контрольно-пропускного пункта ОГРВ ПРРМ условные террористы оставили транспортное средство, начиненное взрывчаткой с целью уничтожения командного состава.

Суточный наряд заметил подозрительное транспортное средство, осмотрел автомобиль и обнаружил взрывчатку, после чего оцепили местность и вызвали на место происшествия подразделение противодействия терроризму и саперов ОГРВ ПРРМ. Подразделение противодействия терроризму выдвинулось в указанный район, а для оценки тактической обстановки и сил условного противника военнослужащие использовали беспилотный летательный аппарат. Выявив позиции условных террористов, военнослужащие отработали действия по блокированию возможных путей отхода условного противника и уничтожили его огнем из штатного вооружения.

По завершении занятия саперы ОГРВ ПРРМ обезвредили взрывное устройство невзрывным способом.

Занятие по противодействию терроризму носило плановый характер.

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