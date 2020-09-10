10.09.2020 (11:18)

Командующий танковой армией ЗВО проинспектировал ход подготовки к двухсторонним тактическим учениям в Нижегородской области

Командующий гвардейской танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель проинспектировал ход подготовки соединений и воинских частей к участию в двухстороннем тактическом учении, которое пройдет на полигоне Мулино в Нижегородской области с 28 сентября по 5 октября.

«На полигоне Мулино ЗВО состоится двухстороннее тактическое учение с привлечением танкового полка Кантемировской дивизии и отдельной танковой бригады танковой армии Западного военного округа, где в течение недели будут отработаны задачи по ведению оборонительных и наступательных действий», – сказал командующий танковой армией.

«Танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения выполнят совместные боевые стрельбы в дневное и ночное время суток из вооружения танков Т-80, Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3, бронетранспортеров, артиллерийских установок, 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня РСЗО «Град», «Ураган», тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек»», – дополнил генерал-лейтенант Сергей Кисель.

Всего в учении будет задействовано порядка 3,5 тыс. военнослужащих и свыше 700 единиц вооружения, военной и специальной техники танковой армии ЗВО.

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