10.09.2020 (11:07)

Миротворцы ЦВО прошли психологическую и огневую полосы препятствий на полигоне в Самарской области

Военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа прошли психологическую и огневую полосы препятствий на Рощинском полигоне в Самарской области.

При прохождении полосы миротворцы преодолели более 15 различных препятствий, таких как разрушенное здание, ров с водой, динамическая стена и другие. На всей дистанции применялись шумовые воздействия имитационных средств, а также задымления участков, которые личный состав преодолевал в противогазах.

Командиры подразделений проверили более 100 военнослужащих на способность выполнять боевые задачи в сложной обстановке.

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