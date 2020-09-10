10.09.2020 (10:44)

Военные хирурги провели уникальную операцию по устранению разрыва аорты

В гибридной операционной Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского проведена уникальная операция по устранению разрыва аорты.

В центр кардиохирургии госпиталя поступил пациент, который был доставлен спецрейсом из города Сочи в бессознательном состоянии. Врачи госпиталя начали борьбу за спасение почки и левой нижней конечности. Современное высокотехнологичное оборудование в госпитале им. А.А. Вишневского позволяет выполнять подобного вида операции.

Первым этапом военные врачи провели операцию перекрестного шунтирования. Нога была включена в кровоток, в результате чего удалось избежать ампутации нижней конечности. Наравне с тем у пациента активно нарастали симптомы гипертонии, артериальное давление быстро повышалось. При дальнейшем обследовании была обнаружена сморщенная левая почка, которая уже не могла функционировать, поскольку уровень ренина в крови был слишком завышен. Известно, данный показатель способствует увеличению артериального давления.

На втором этапе военные медики приняли решение удалить сморщенную почку, после чего необходимо было ликвидировать разрыв аорты, начиная от ее дуги до брюшной аорты. Потребовалась установка специального медицинского приспособления стент-графт (своеобразного «протеза» пораженного участка аорты).

Операция под руководством начальника кардиохирургического центра, доктора медицинских наук, профессора Александра ЛИЩУКА заняла два часа и завершилась успешно. Успех операции обеспечен слаженной работой бригад кардиохирургов, а также специалистов эндоваскулярной хирургии.

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