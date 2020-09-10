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10.09.2020 (10:37)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по связи

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие, на которое было привлечено около 50 военных связистов ОГРВ ПРРМ.

Основное внимание было уделено развертыванию и свёртыванию аппаратных станций, командно-штабных машин и кабельных линий связи

В ходе занятия экипажи отработали действия по развертыванию средств связи и организовали привязку к стационарному узлу связи по проводным и радиорелейным линиям связи, после чего были проведены организационно-технические мероприятия по защите средств связи от радиоразведки для обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями.

Особенностью занятия стала отработка действий связистов в случае боевых и аварийных повреждений техники связи с выходом ее из строя. Военнослужащим необходимо было в кратчайшие сроки выявить и устранить неисправности и повреждения.

Предварительные итоги занятия показали, что военнослужащие подразделений связи ОГРВ ПРРМ готовы к выполнению задач по предназначению.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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