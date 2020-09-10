10.09.2020 (10:24)

Расчеты БпЛА «Орлан-10» ЦВО в сложных метеоусловиях отработали задачи по обнаружению условного противника в горах

Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) горного мотострелкового соединения 41-го общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, отработали задачи по поиску и обнаружению условного противника в горной местности в сложных метеоусловиях.

По замыслу учения, военнослужащим подразделения БпЛА поступила задача провести воздушную разведку в горной местности и определить точные координаты замаскированного лагеря условного врага, следы которого были обнаружены разведывательным дозором. Для этих целей военнослужащие использовали комплекс БпЛА «Орлан-10». Воздушная разведка проходила на высоте до 5000 метров в условиях ограниченной видимости. Задачу осложнила резкая смена погоды – дождь и туман. Для обнаружения лагеря условного противника расчетами комплекса применялась тепловизионная камера. Разведданные в режиме реального времени поступали на командный пункт, а затем артиллерийским расчетам САУ «Нона-СВК», которые произвели уничтожение целей.

В учениях было задействовано около 500 военнослужащих и более 40 единиц военной техники.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице