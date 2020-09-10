10.09.2020 (10:18)

В ЦВО поступили уникальные тренажеры для обучения специалистов инженерных войск

В инженерное соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Республике Башкортостан, поступили уникальные тренажеры, которые позволяют обучать военнослужащих работе на инженерной технике.

Навигационный тренажер буксирно-моторного катера БМК-460 и динамический тренажер экскаватора одноковшового позволяют контролировать в реальном времени действия обучаемых.

Уникальность тренажеров заключается в их многофункциональности – они позволяют обучать не только водителей, но и техников. На тренажерах можно изучить все системы навигации катеров, работу основных систем управления экскаваторов.

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