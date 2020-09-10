10.09.2020 (10:08)

Под Оренбургом военнослужащие выполнили стрельбы из огнеметов с боеприпасами объемного взрыва

В Оренбургской области огнеметные подразделения 2-й гвардейской армии Центрального военного округа провели ближний бой с противником, засевшим в долговременных огневых точках.

Практические действия проходили на Тоцком полигоне. Стрельбы проводились из реактивных огнеметов «Шмель» с боеприпасами объемного взрыва на расстояния до 400 метров. Военнослужащие выполняли задачи после совершения марш-броска на 5 км.

Стрельбы являлись венцом подготовки огнеметчиков. Ранее они успешно прошли длительную подготовку на тренажёрах. К боевым стрельбам военнослужащие были допущены только после отличного выполнения упражнений из учебных огнеметов.

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