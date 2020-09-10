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10.09.2020 (09:21)

Экипаж подводной лодки «Колпино» Черноморского флота в ходе учения преодолел минные заграждения условного противника

Экипажи подводной лодки (ПЛ) «Колпино» и морского тральщика (мтщ) «Железняков» Черноморского флота (ЧФ) провели совместное учение по преодолению района минных заграждений условного противника в акватории Черного моря.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил Новороссийской Военно-морской базы.

По легенде учения «Колпино» осуществила всплытие в заданном квадрате в непосредственной близости от разведанного условного минного заграждения противника. Для обеспечения её прохода через «минное поле» в район прибыл мтщ «Железняков», экипаж которого с использованием трального оборудования обеспечил проход подлодки в надводном положении через опасный район.

Также в учении был задействован экипаж поисково-спасательного вертолёта Ка-27ПС Морской авиации и ПВО ЧФ, который сопровождал подводную лодку при проходе минных заграждений.

После преодоления района минной опасности экипаж пл «Колпино» выполнил погружение и продолжил отработку поставленных задач.

Ранее экипаж малого противолодочного корабля (мпк) «Ейск» в составе противолодочной корабельной ударной группы провёл поиск подводных лодок условного противника, а также осуществил постановку учебных минных заграждений на маршрутах возможных действий сил условного противника вблизи черноморского побережья Краснодарского края.

Всего в учении сил Черноморского флота принимают участие около 10 кораблей и судов обеспечения из состава Новороссийской военно-морской базы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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