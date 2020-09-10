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10.09.2020 (09:17)

На Черноморском флоте прошло учение по массовому перебазированию авиации на запасные аэродромы

В Крыму прошло учение по массовому перебазированию самолётов Морской авиации (МА) Черноморского флота (ЧФ) и армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) на оперативные аэродромы, расположенные на территории полуострова.

Так, в ходе учения экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ Морской авиации ЧФ получили команду на экстренный перелёт на запасной аэродром.

В течение минимального времени с момента получения команды первые 4 пары истребителей взлетели с аэродрома базирования. Дежурная пара осталась прикрывать аэродром до взлёта второй части эскадрильи, остальные самолёты совершили перелёт на обозначенный аэродром.

После оперативной паузы в воздух поднялись ещё 3 пары Су-30СМ. Вместе с самолётами прикрытия они успешно перебазировались на запасной аэродром.

В свою очередь, штурмовики Су-25СМ ЮВО в составе трёх звеньев, дислоцирующиеся на одном из аэродромов в зоне ответственности Черноморского флота, также совершили перелёт на назначенный аэродром.

Учение по массовому перебазированию авиации прошло в Крыму в соответствие с планом учения по управлению авиацией и ПВО под руководством штаба Южного военного округа.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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