10.09.2020 (09:14)

Ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» оказали авиационную поддержку мотострелкам ЮВО в ходе учения в Астраханской области

В рамках двустороннего бригадного тактического учения на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области экипажи вертолетов Ка-52 4-й армии ВВС и ПВО оказали авиационную поддержку действиям мотострелковых подразделений.

На тактическом поле по наступающему «противнику» огонь вели танки Т-72Б3, легкобронированные тягачи, расчеты реактивных систем залпового огня «Град», самоходные гаубицы «Гвоздика», минометные расчеты комплекса «Сани».

Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» с воздуха оказали поддержку обороняющимся подразделениям. Воздушные рубежи прикрывали экипажи самоходных зенитных установок «Шилка», а расчеты комплексов беспилотной авиации «Орлан-10» координировали действия межвидовой группировки войск по нанесению огневого поражения условному противнику.

В двустороннем тактическом учении принимали участие до 4 тыс. военнослужащих и задействовано более 1,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

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