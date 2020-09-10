10.09.2020 (09:12)

Специалисты РЭБ ЮВО выстроили эшелонированную систему обороны полевых командных пунктов от беспилотной авиации условного противника

В рамках двустороннего летного тактического учения на Юге России личный состав общевойсковых армий Южного военного округа (ЮВО) организовал скрытые системы управления войсками и обеспечил защиту от беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Военные специалисты связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) развернули подвижные пункты управления и отработали нормативы по защите радиоканалов связи от воздействия беспилотников условного противника в зонах своей ответственности.

Связисты провели электронный обмен данными при организации непрерывного управления разнородовой группировкой войск, а также выполняли скрытное перемещение полевых узлов связи.

Кроме того, специалисты отработали элементы маскировки и оборудования укрытий станций, командно-штабных машин, антенн и кабельных линий связи с учётом условий местности.

Для выполнения учебно-боевых задач военнослужащие применили свыше 200 единиц различных современных образцов специальной техники, в том числе мобильные комплексы «Леер» на базе бронеавтомобилей «Тигр», автоматизированные станции радиопомех «Житель» и станции радиорелейной связи «Л1» на базе бронеавтомобиля КамАЗ.

Всего в летном учении принимают участие около 1 тыс. военнослужащих летного и инженерно-технического состава ЮВО, задействовано более 300 единиц военной и авиационной техники, в том числе около 50 самолетов оперативно-тактической авиации.

В тесном взаимодействии решаются учебно-боевые задачи органами управления соединений и воинских частей 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии, 4-й армии ВВС и ПВО и соединений родов войск окружного подчинения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице