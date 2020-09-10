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10.09.2020 (09:08)

Разведчики мотострелковых соединений ЮВО проведут специальные операции на учении в Астрахани

Подразделения разведки, входящие в состав мотострелковых соединений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), проведут специальные операции в ходе тактико-специального учения на полигоне в Астраханской области.

В учении задействовано более 1,2 тыс. разведчиков, дислоцированных в Чечне, Дагестане и Северной Осетии.

Разведчики выполняи поиск и ликвидацию групп условного противника с применением радиолокационных станций разведки СБР-3 и ПСНР-8, возможности которых позволяют обнаружить условного противника на расстоянии до 15 км., а также беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», способных действовать на удалении до 120 километров от точки пуска, точно определяя координаты и характер целей.

Упражнения учебных стрельб разведчики выполнят из автомата АКС-74М и специальной снайперской винтовки ВСС «Винторез». Кроме того, военнослужащие отработают тактику проведения засад и налетов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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