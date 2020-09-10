10.09.2020 (09:06)

Минометчики ЮВО провели учение по уничтожению подземных складов на полигоне Ашулук в Астраханской области

Военнослужащие минометных подразделений Южного военного округа провели учение в Астраханской области, в ходе которого уничтожили подземные склады условного противника.

Стрельбы прошли на полигоне «Ашулук». Для нанесения огневого поражения привлекались расчеты 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани» и 82-мм минометов 2Б14 «Поднос», а также тяжелые самоходные минометы «Тюльпан».

Военнослужащие выполнили огневые задачи в составе отдельных расчетов, взводов и батарей с закрытой огневой позиций на дальности от одного до пяти километров. При этом от минометчиков требовались правильность и быстрота развертывания комплексов на огневой позиции, определение размера цели и ее координаты.

Для определения установок по цели и корректировки огня командирам в качестве средства наблюдения разрешалось пользоваться только биноклем. Особое внимание уделялось на выбор типа боеприпаса, способное пробить защитные перекрытия и нанести непосредственное поражение подземным объектам.

К учению привлекались более 600 военнослужащих, было задействовано около 80 единиц вооружения и боевой техники.

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