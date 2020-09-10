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10.09.2020 (09:04)

Инженеры ЮВО применили сирийский опыт туннельной войны на учениях в Астраханской области

Инженеры Южного военного округа (ЮВО), в рамках проведения двустороннего бригадного тактического учения с мотострелковыми соединениями 49-й общевойсковой армии, уничтожили туннели условного противника на полигоне «Ашулук» в Астраханской области.

Инженерные подразделения соединений ЮВО отработали способы борьбы с туннельной обороной условного противника. Специалисты инженерных войск выполнили задачи по поиску туннелей с помощью новейшего геофизического радара «Око-2».

Штурмовые подразделения уничтожили условного противника в туннеле и захватили его командный пункт.

Также, военнослужащие отработали задачи поиска мин и снарядов с помощью минно-розыскных собак и уничтожили найденные взрывчатые вещества на месте накладным способом.

Для преодоления войсками оврагов и рвов на марше использовали новейшие тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2.

В двустороннем тактическом учении принимают участие до 4 тыс. военнослужащих, задействовано более 1,5 тыс. единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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