10.09.2020 (09:01)

Военные медики ЮВО развернули пункты эвакуации в рамках двустороннего учения в Астраханской области

Медицинские подразделения Южного военного округа (ЮВО) в рамках двустороннего бригадного тактического учения развернули пункты медицинской эвакуации на полигоне «Ашулук» в Астраханской области.

В ходе учения в районах условных боевых действий врачебный и сестринский персонал отрабатывают вопросы приема и сортировки раненых и заболевших, проведения различных операций при боевых и тяжелых травмах.

Военные медики отрабатывали навыки развертывания и организации работы приемно-сортировочного отделения на базе современных пневмокаркасных сооружений, применения инновационных средств и способов оказания экстренной медицинской помощи.

Совместно с экипажами армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО были отработаны вопросы проведения эвакуации тяжелораненых на вертолетах с использованием современных медицинских модулей.

В двустороннем бригадном тактическом учении принимают участие до 4 тыс. военнослужащих, задействовано более 1,5 тыс. единиц военной техники, в том числе свыше 500 специалистов медицинских служб соединений и воинских частей, филиалов 1602 военного госпиталя.

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