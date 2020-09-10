10.09.2020 (08:51)

Военнослужащие российской военной базы ЮВО готовы оказать практическую помощь населению Абхазии в тушении пожаров

Военнослужащие пожарной команды российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели совместно с МЧС Абхазии учение по ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территории республики.

В ходе учения специалисты пожарной службы МЧС Абхазии и военнослужащие пожарной команды военной базы продемонстрировали высокий профессионализм в рамках совместных мероприятий по локализации очага возгорания, эвакуации людей из района ЧС при пожарах, военной и гражданской техники.

В свою очередь, медицинский персонал базы отработал экстренные действия по оказанию первой помощи условно пострадавшим при пожаре.

Кроме тактических действий особое внимание было уделено применению военными пожарными современных средств пожаротушения, в т.ч. новейших пожарных автоцистерн АЦ 6-40 на базе армейского грузовика КамАЗ, объемом 6 тыс. литров и мощностью подачи воды до 40 литров в секунду.

Высокая проходимость и большой объем перевозимой воды позволяет использовать автоцистерну в труднодоступных и безводных районах, а на случай тушения пожаров в труднодоступных районах республики были отработаны мероприятия по взаимодействия МЧС России и Абхазии для задействования пожарной авиации в горах.

Подобные совместные учения военнослужащих пожарной команды российской военной базы совместно с пожарными МЧС Абхазии проводятся на регулярной основе, особенно в сезон летней засухи. Российские военные всегда готовы оказать практическую помощь ведомствам и населению Абхазии в тушении пожаров.

Всего к учению было привлечено 150 военнослужащих соединения и 10 единиц современной пожарной техники.

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