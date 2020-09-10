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10.09.2020 (08:48)

Вертолеты Ми-8АМТШ ЮВО в ходе учения обеспечили высадку тактического десанта на полигоне Капустин Яр в Астраханской области

В рамках двустороннего бригадного тактического учения более 10 вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) обеспечили высадку тактического воздушного десанта мотострелкового соединения в ходе розыгрыша практических действий войск на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области.

Десантирование личного состава осуществлялось по-штурмовому из положения зависания вертолетов над землей с использованием канатных и других специальных средств. Прикрытие высадки тактического десанта обеспечили ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник».

В двустороннем бригадном тактическом учении принимают участие до 4 тыс. военнослужащих и задействовано более 1,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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