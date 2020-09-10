10.09.2020 (08:46)

Более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО в Абхазии проверили стрессоустойчивость на психологической полосе

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии на учениях в ходе преодоления психологической полосы препятствий проверили свою стрессоустойчивость.

На прибрежном полигоне «Нагвалоу» на берегу Черного моря при прохождении психологической полосы личный состав выполнил различные учебно-боевые нормативы и преодолел в сложных условиях свыше 20 различных препятствий, в том числе проволочные заграждения, разрушенные стены, подземные ходы, фрагменты городских сооружений и завалы.

На определенных элементах полосы военнослужащим приходилось вступать в бой с условными группами незаконных вооруженных формирований, а также проходить обкатку бронетранспортером, где им предстояло не только укрыться в окопе под проезжающей гусиничной и колесной бронетехникой, но и поразить ее гранатой.

Бойцы преодолевали все препятствия в условиях постоянного использования имитации холостой стрельбы, взрывов, дыма, огня и водных препятствий.

Плановые мероприятия по морально-психологическому обеспечению военнослужащих проводились для подготовки личного состава к участию в проходящих двусторонних тактических учениях.

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