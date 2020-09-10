10.09.2020 (08:43)

Артиллеристы ЮВО на учении в Астраханской области уничтожили «противника» из орудий большой мощности

Артиллерийские подразделений соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на учении в Астраханской области уничтожили условного противника из орудий большой мощности.

По замыслу тактических действий, расчеты беспилотных летательных аппаратов провели воздушную разведку и обнаружили позиции условного противника. После чего руководство учений приняло решение по нанесению сосредоточенных групповых ударов осколочно-фугасными минами и снарядами по живой силе и командным пунктам противника.

Артиллеристы получили координаты и нанесли огневой удар из 240-мм самоходных минометов «Тюльпан», уничтожив укрепленные объекты и фортификационные сооружения противника. Скопления живой силы поражали батареи из минометных комплексов «Сани». При смене огневых позиций минометные расчеты преодолели трассу, оборудованную бродом, участком зараженной местности и колейным мостом.

Учение прошло на полигоне «Капустин Яр». В нем приняло участие более 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники.

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