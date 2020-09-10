10.09.2020 (08:40)

На полигоне Прудбой ЮВО начался полевой сбор разведчиков мотострелкового соединения

На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО), расположенном в Волгоградской области, начался лагерный сбор разведывательного подразделения мотострелкового соединения.

В ходе занятий разведчики отработают вопросы организации наблюдательных постов, разведывательных засад, скрытого передвижения, поисков, налетов, действий в дозоре, усвоят приемы и секреты маскировки, научатся оборудовать места отдыха как в дневное время, так и ночное.

Особое внимание на сборах будет уделено совершенствованию навыков противодействия диверсионно-разведывательным группам, использованию специальных технических средств разведки, а также применению беспилотных летательных аппаратов.

На завершающем этапе полевой учебы пройдут тактико-специальные учения с боевой стрельбой, в ходе которых разведчикам предстоит совершить рейд по тылам условного противника и выполнить задачи по разведке и уничтожению коммуникаций территории условного противника.

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