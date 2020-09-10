Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.09.2020 (07:26)

Расчеты ОТРК «Искандер» ВВО в Забайкалье провели тренировку по нанесению групповых ракетных ударов

В ракетном соединении Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае, в ходе практических занятий, проведены тренировки по управлению  ракетными ударами.

В ходе мероприятий расчеты пусковых установок ОТРК «Искандер», транспортно-заряжающих машин, машин управления и обеспечения совершили скрытое передвижение в назначенные районы, развертывание комплекса, осуществили подготовку исходных данных и последовательно выполнили одиночные и групповые учебные (электронные) пуски ракет по стратегически важным объектам «противника».

Также, на одном из этапов военнослужащими были выполнены задачи, по защите от поражающих факторов оружия массового поражения, а также по противодействию диверсионно-разведывательным группам противника.

  

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Минометные расчеты ВВО в Забайкалье уничтожили противника с применением контрогневого маневра
200-километрововые марши совершат молодые водители ВВО в Бурятии
В Республике Бурятия более 1 тысячи связистов ВВО провели радиотренировку
Во Владивостоке стартовали чемпионаты Военно-Морского Флота по водным видам спорта

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false