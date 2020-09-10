10.09.2020 (07:26)

Расчеты ОТРК «Искандер» ВВО в Забайкалье провели тренировку по нанесению групповых ракетных ударов

В ракетном соединении Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае, в ходе практических занятий, проведены тренировки по управлению ракетными ударами.

В ходе мероприятий расчеты пусковых установок ОТРК «Искандер», транспортно-заряжающих машин, машин управления и обеспечения совершили скрытое передвижение в назначенные районы, развертывание комплекса, осуществили подготовку исходных данных и последовательно выполнили одиночные и групповые учебные (электронные) пуски ракет по стратегически важным объектам «противника».

Также, на одном из этапов военнослужащими были выполнены задачи, по защите от поражающих факторов оружия массового поражения, а также по противодействию диверсионно-разведывательным группам противника.

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