10.09.2020 (07:23)

Минометные расчеты ВВО в Забайкалье уничтожили противника с применением контрогневого маневра

На межвидовом полигоне «Цугол» минометные расчеты мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), в ходе выполнения учебно-боевых задач, уничтожили большое количество военной техники и живой силы условного противника, при постоянной поддержке подразделений артиллерийской разведки. Боевые стрельбы прошли в рамках лагерного сбора подразделений ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения, дислоцированного в Забайкальском крае.

По легенде, передовым отрядом разведывательного подразделения было обнаружено крупное скопление боевой техники и живой силы «противника» на удалении более 3 км с последующей передачей координат на командный пункт.

После уточнения данных и наведения орудий, артиллеристы выполнили стрельбу в составе нескольких огневых взводов. При этом, задачи по огневому поражению «противника» были выполнены с использованием контрогневого маневра, а также благодаря уверенным и слаженным действиям расчетов 120-мм минометов «Сани».

Также, в ходе занятий были оценены навыки командиров орудий и огневых взводов по корректировке огня и управлению подразделениями с использованием средств связи.

В выполнении учебно-боевых задач приняли участие около 100 военнослужащих, и было задействовано свыше 30 единиц вооружения и техники.

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