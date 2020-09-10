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10.09.2020 (07:20)

200-километрововые марши совершат молодые водители ВВО в Бурятии

Около 200 военнослужащих по призыву соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, привлечены к курсам доподготовки водителей колесной и гусеничной техники.

В течение месяца молодым военнослужащим, спланированным к назначению на должности водителей колесной автомобильной и бронетанковой техники, предстоит совершенствовать теоретические, технические и практические знания и навыки.

В ходе практического вождения военнослужащим предстоит в составе колонн совершить марши по автострадам и по пересеченной местности,  а также освоить организацию привалов, постановку машин на ночлег, техническое обслуживание в полевых условиях и другие мероприятия специальной подготовки.

Завершатся курсы тактико-специальными учениями с совершением 30-километрового, 100-километровых дневного и ночного маршей и итогового 200-километрового марша.

По итогам доподготовки все водители, успешно справившиеся с учебной программой, приступят к выполнению служебных обязанностей. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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