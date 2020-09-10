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10.09.2020 (07:18)

В Республике Бурятия более 1 тысячи связистов ВВО провели радиотренировку

С офицерами управления соединений и военнослужащими подразделений войск связи общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, состоялась комплексная радиотренировка.

В ходе практической части военнослужащие организовали устойчивую и защищенную связь с использованием открытых, защищенных и закрытых каналов связи между пунктами управления и другими абонентами.

При проведении радиотренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры, открытых, закрытых каналов связи.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.

К мероприятиям было привлечено более 1 тысячи человек, задействованы современные командно-штабные машины «Артек», радиостанции  «Азарт», радиорелейное оборудование.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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