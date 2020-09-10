10.09.2020 (07:14)

Во Владивостоке стартовали чемпионаты Военно-Морского Флота по водным видам спорта

С 10 по 20 сентября во Владивостоке на базе Водной станции Спортивного центра (морской и физической подготовки)) ЦСКА пройдут чемпионаты Военно-Морского Флота по водным видам спорта. В частности, спортсмены будут соревноваться в гребле на шлюпках на дистанции 1000 и 2000 метров, гребно-парусном двоеборье, гребно-парусных гонках на шлюпках, а также проведут дальнее спортивное плавание на дистанцию 13 километров.

В вышеназванных чемпионатах принимают участие двенадцать команд, представляющих все флоты и Каспийскую флотилию, высшие Военно-морские учебные заведения и воинские части ВМФ.

По итогам соревнований ВМФ в столице Приморского края сформируют команды для участия в чемпионатах Вооружённых Сил Российской Федерации по гребле на шлюпках и гребно-парусному двоеборью. Эти первенства также пройдут во Владивостоке.

Соревнования данного уровня позволяют спортсменам выполнить норматив для получения звания «Мастер спорта России». Все состязания идут в зачёт спартакиад ВМФ и Вооруженных Сил РФ.

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