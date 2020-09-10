10.09.2020 (06:50)

В военном госпитале ТОФ на Камчатке приступили к установке новейшего барокомплекса «Спаситель»

В Петропавловске-Камчатском на базе военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота началась установка новейшего водолазного барокомплекса «Спаситель».

Использование современного оборудования позволит военным медиками проводить лечебную рекомпрессию при водолазных заболеваниях, оксигенобаротерапию и баротерапию различными дыхательными смесями. Кроме того, барокомплекс предназначен для оказания экстренной помощи.

Для Петропавловска выбран вариант мобильного комплекса в контейнерном исполнении на открытой площадке, где уже завершены работы по бетонированию. Оборудование является полностью автономным, смонтировано на базе 4-х морских 20 футовых контейнеров. В ближайшее время на площадке начнется установка контейнеров: блоков барокамеры, агрегатных и газобаллонных блоков, а также дизельгенератора.

В камере комплекса лечение продолжительностью до 7 суток смогут проходить одновременно до 4 пациентов с декомпрессионной болезнью, кроме того есть возможность при переохлаждении пострадавших проводить сеансы гипертермии. Комплекс позволяет проведение реанимационных мероприятий при тяжелых отравлениях оксидом углерода, выхлопными газами и другими токсическими веществами.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице