10.09.2020 (06:42)

Подразделения РЭБ Амурского соединения ВВО в ходе учения «заглушили» БЛА условного противника, применив новейший комплекс РЭБ «Поле-21м»

На полигоне «Трехречье» в Амурской области, в ходе двухстороннего учения специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа, применили новейший комплекс «Поле-21м» для подавления каналов передачи данных от беспилотных летательных аппаратов условного противника.

По замыслу мероприятия, условный противник применил несколько беспилотных летательных аппаратов для ведения разведки и координации нанесения артиллерийских ударов по позициям войск. Благодаря возможностям комплекса «Поле-21М», специалисты обнаружили приближающиеся БЛА и дезориентировали их, создав помехи и подавив сигналы навигации и спутникового ориентирования.

Тренировка состоялась в ходе тактического учения с мотострелковыми и танковыми подразделениями, в которой участвует более 500 военнослужащих и задействовано около 150 единиц боевой техники.

Напомним, что комплекс «Поле-21М» впервые поступил на вооружение общевойсковой армии ВВО несколько месяцев назад. Он предназначен для защиты стратегически важных объектов от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и управляемых авиабомб путем радиоподавления аппаратуры привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам.

Новейший комплекс позволяет выставлять в зоне прикрытия до сотни постов радиопомех, его автоматизированная система хорошо адаптирована к разным климатическим условиям и готова работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов.

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