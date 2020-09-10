10.09.2020 (06:40)

Разведчики ВВО начали специальную подготовку на полигоне "Бурдуны" в Бурятии

Разведчики мотострелкового и танкового соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, прошли «Тропу разведчика» на полигоне "Бурдуны".

В ходе подготовки военнослужащие отработают нормативы по преодолению километровой полосы препятствий - так называемой «Тропы разведчика». Она включает в себя более 30 препятствий - это каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон и фрагменты городских сооружений. Преодоление этих элементов научит разведчиков выполнять боевые задачи в самых сложных условиях обстановки.

Помимо преодоления «Тропы разведчика» с военнослужащими проведут занятия по тактической и инженерной подготовке, вождению колесной техники и минно-взрывному делу. Они выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин.

Также, в ходе подготовки одной из наиболее трудных задач станет «движение по азимуту». Разведывательные подразделения должны будут на скорость преодолеть маршрут в 10 километров, двигаясь строго по контрольным точкам, найти которые военнослужащие должны сами, используя специальные навыки.

Кроме того, военнослужащие отработают приёмы и способы ведения разведки в сложной обстановке как днём, так и ночью, в любых погодных условиях и выполнят задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

В конце полевого выхода разведчики проведут тактико-специальные учение с применением БЛА, конкурсы на лучшего разведчика (разведчика-оператора), механика-водителя (водителя), стрелка-снайпера, лучший разведывательный взвод.

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