10.09.2020 (06:37)

Артиллеристы ВВО в Еврейской автономии нанесли массированный огневой удар по «врагу» в ночных условиях

Артиллеристы мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Еврейской автономной области, провели комплексное ночное учение, в ходе которого отработали тактику подвижного «Огневого вала» и нанесение массированного огневого удара. Учение состоялось на полигоне «Биджан» с применением современных самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град» и минометов 2Б11.

Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» несколькими огневыми ударами поставили заградительный огонь с переносом линии по ходу движения крупных сил условного противника на удалении около 15 километров.

Одновременно расчеты РСЗО «Град» накрыли квадрат скопления техники и личного состава условного неприятеля на удалении около 20 километров. Передовой отряд неприятеля слаженными действиями поражали минометные расчеты. Стрельба велась на ближних дистанциях до 5 километров.

Корректировку движения «огневого вала» соответственно целям и контроль поражения другими орудиями производили подразделения артиллерийской разведки с использованием БЛА типа «Орлан» оборудованный камерой ночного видения.

К комплексному учению с боевой стрельбой было привлечено около 300 артиллеристов и задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники.

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