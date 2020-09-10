10.09.2020 (06:32)

Оружейники ДВОКУ впервые провели апробацию новейшего автомата АК-12 в дальневосточных климатических условиях

Специалисты оружейники и лучшие стрелки Дальневосточного высшего общевойскового командного училища провели апробацию нового оружия, автоматов АК-12. Это первая проверка новейшего автомата в климатических условиях Дальнего Востока.

Испытания проводились на полигоне училища по нескольким вариантам применения оружия в современном общевойсковом бою, в том числе боя в городе, а также специфике применения нового оружия при прыжках с парашютом и других нестандартных условиях выполнения боевых задач.

Военнослужащие отметили, что АК-12 более удобен по сравнению с АК-74.

В частности новое оружие имеет меньшую отдачу и лучшую кучность стрельбы. Кроме того, было отмечено удобство унифицированного крепления Пикатини различного навесного оборудования, что позволяет подготовить оружие к более эффективному применению под различные задачи боевой обстановки. При совершении марш-бросков и других нормативов в местности со значительным превышением влажности отмечена бесперебойность работы автомата, что говорит о надежности его систем.

Испытания показали, что применение нового оружия сократило время на выполнение задачи при армейской тактической стрельбе, а также выполнения упражнения - бой в городских условиях.

По результатам испытаний оружейники училища разработают рекомендации эксплуатации оружия в дальневосточных климатических условиях.

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