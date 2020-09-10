10.09.2020 (06:28)

В День танкиста в Хабаровске состоится межрегиональный военно-исторический фестиваль «Дальневосточный форпост»

В Хабаровске 12 сентября в День танкиста стартует межрегиональный военно-исторический фестиваль «Дальневосточный форпост», не имеющий аналогов на Дальнем Востоке.

В рамках фестиваля на лётном поле ДОСААФ будут развернуты три военно-исторические реконструкции: Гражданская война 1919 года на Дальнем Востоке, Великая Отечественная война в период 1944 года, с участием немецкого броневика того времени.

Вниманию зрителей и гостей фестиваля представят 10 демонстрационных площадок, в числе которых 6 - военно-исторических и 4- военно-тактических.

Кроме того, будут показаны не только выставки и реконструкционные исторические сооружения, но и динамичные батальные сцены с участием вооружённых воинов, переодетых в костюмы и доспехи тех времён.

Всем желающим продемонстрируют различные интересные мастер-классы от разборки и сборки оружия до его ковки по средневековым технологиям.

Мероприятия фестиваля начнутся в 12 часов и закончатся в 20 часов по Хабаровскому времени.

Завершится фестиваль показом зажигательного "фаер-шоу" (огненного представления с элементами фейерверков).

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