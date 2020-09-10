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10.09.2020 (06:16)

На Курильских островах стартовало тактическое учение подразделений ВВО по противодесантной обороне

С подразделениями армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированными на Курильских островах, стартовало тактическое учение по противодесантной обороне.

В ходе практической части учения военнослужащие были подняты по учебной тревоге. При совершении марша в район сосредоточения на колонну было совершено нападение условной диверсионно-разведывательной группы. Тактическая мобильная группа по борьбе со скоростными легкобронированными целями, передвигающаяся на квадроциклах, состоящая из расчётов РПГ-7В
и снайперов, уничтожили условных диверсантов, после чего колонна продолжила движение.

По прибытию в назначенный район, военнослужащие армейского корпуса выполнили   инженерное оборудование огневых позиций и  организовали оборону береговой линии.

Кроме того,  военнослужащие выполнили нормативы по  специальной обработке техники и личного состава с использованием штатных средств радиационной, химической и биологической защиты.

Ведение обороны  было осложнено применением условным противником средств радиоэлектронного подавления. Для разведки и корректировки огня артиллерии применялись комплексы БПЛА, а прикрытие артиллерийских подразделений от авиации условного противника осуществляли зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска».

В учении приняли участие более 1000 человек и задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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