09.09.2020 (21:27)

Сборная по футболу Псковского гвардейского соединения ВДВ провела совместную тренировку с командой футбольного клуба «Псков-747»

Сегодня на стадионе Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения в военном городке «Завеличье», сборная команда соединения провела товарищеский матч с командой профессионального футбольного клуба «Псков-747».

«В связи с реконструкцией городского стадиона г. Пскова, в адрес командования соединения обратилось руководство футбольного клуба «Псков-747» с просьбой провести на стадионе военного городка «Завеличье» товарищеский матч со сборной соединения», - поделился помощник командира Псковского соединения по физической подготовке гвардии подполковник Юрий Лохматов, - «Для нашей сборной такие тренировки – это отличная возможность для подготовки команды» - отметил представитель соединения.

Команда Псковского гвардейского соединения ВДВ является неоднократным призером футбольных соревнований различного уровня, проходящих в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Футбольная команда соединения формируется из военнослужащих всех воинских частей соединения, а основу команды составляет личный состав гвардейского десантно-штурмового полка, дислоцированного в н.п.Черёха Псковской области.

По итогам встречи была зафиксирована боевая ничья 2:2, а все участники встречи отметили положительный настрой во время игры и поблагодарили друг друга за доставленные позитивные эмоции.

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