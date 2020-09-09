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09.09.2020 (19:39)

Троеборцы РВСН принимают участие в чемпионате Вооруженных Сил по офицерскому троеборью в Самаре

Троеборцы Ракетных войск стратегического назначения принимают участие в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по офицерскому троеборью, который проходит в Самаре на стадионе филиала Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА).

В чемпионате участвуют более 100 спортсменов, представляющих  команды из военных округов, видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также Военный институт физической культуры.

Лучших троеборцев Вооруженных Сил оценит судейская комиссия, в состав которой входят специалисты Самарского филиала ЦСКА и инструкторы по физической подготовке Центрального военного округа.

Конкурсанты выполнят упражнения по стрельбе из 9-мм пистолета Макарова ПМ, плаванию на 100, 200 и 300 метров, а также в бегу на 1000, 2000 и 3000 метров.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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