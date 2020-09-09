09.09.2020 (19:31)

Военные инженеры обнаружили 19 боеприпасов времен ВОВ на территории Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря

Группа разминирования межведомственного учебного центра инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации завершила сплошную очистку от взрывоопасных предметов местности комплекса в Подмосковной Истре.

Военнослужащие обследовали более 40 га и обнаружили 19 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.: минометные снаряды калибра 50 и 82 мм, гранаты РГД-33. Все обнаруженные боеприпасы были вывезены с территории монастыря и уничтожены на специализированном полигоне.

К работам привлекались 15 военнослужащих, в числе которых 6 водолазов с современной водолазной станцией ПРСВ-М для проведения работ в акватории озер, находящихся на территории монастырского комплекса.

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, расположенный в г. Истра (Московская обл.), является объектом культурного наследия федерального значения. Архитектурный ансамбль монастыря входит в золотой фонд русского зодчества.

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