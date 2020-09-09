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09.09.2020 (19:21)

Замминистра обороны РФ Андрей Картаполов посетил архипелаг Новая Земля

Замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России Андрей Картаполов проверил условия, в которых служат военные на Новой Земле.

В ходе рабочей поездки на архипелаг Новая земля заместитель главы военного ведомства изучил условия службы и встретился с военнослужащими и членами их семей в конференц-зале Дома офицеров, где обсудил наиболее значимые социальные вопросы», - говорится в сообщении.

Также замминистра обороны посетил местную школу, встретился там с юнармейцами и вручил им подарки от главного штаба Юнармии. Представители Студии художников имени Грекова, принимавшие участие в поездке Картаполова, подарили директору школы картины с пейзажами Новой Земли.

Для военнослужащих и членов их семей со специальной концертной программой выступили солисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова и Центрального дома Российской Армии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия
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