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09.09.2020 (19:07)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО выполнили более 500 прыжков с парашютом в Псковской области

Военнослужащие подразделений спецназначения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе занятий по парашютно-десантной подготовке в Псковской области выполнили более 500 прыжков с парашютом.

В рамках практических занятий военнослужащие прошли специальный курс обучения укладки парашютов Д-10, действия при возникновении нештатных ситуаций и особых случаев, выполнили подготовительные прыжки на специальном учебно-тренажерном комплексе.

Каждый из военнослужащих совершил десантирование с высоты от 600 до 900 метров не менее четырех раз для закрепления навыков до автоматизма.

После совершения прыжка из вертолета Ми-8 группам спецназа предстояло осуществить сбор в указанной точке и совершить пеший марш по лесисто-болотистой местности, протяженностью более 5 километров, преодолеть засады и минно-взрывные заграждения условного противника.

В обучении военнослужащих задействованы опытные инструктора-наставники, многие из которых имеют боевой опыт. Всего, в практических занятиях по парашютно-десантной подготовке примет участие более 200 военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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